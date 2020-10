Anna Kendrick é a celebridade mais perigosa para se pesquisar na web em 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anna Kendrick, 35, é a celebridade mais perigosa para se pesquisar na internet. A atriz lidera o ranking de 2020 do antivírus McAfee, que faz essa pesquisa há 14 anos. O nome dela é o mais usado por pessoas mal intencionadas que querem instalar programas que roubam os dados dos usuários, segundo a empresa.

Famosa pelos filmes da saga "Crepúsculo" e pela comédia musical "A Escolha Perfeita", ela subiu várias posições no ranking, já que no ano passado ela aparecia apenas na quarta posição. Segundo a pesquisa, isso ocorreu por causa do lançamento do filme "Trolls 2", no qual ela dubla a Princesa Poppy.

Os músicos representam 50% das 10 celebridades mais perigosas, sendo a subcategoria mais perigosa. Já entre os astros das telas, as mulheres são as que costumam causar mais problemas quando pesquisadas (aparecem três atrizes no top 10 e nenhum ator). O ranking é completado por comediantes.

A pesquisa diz ainda que, por causa da quarentena, há mais pessoas procurando formas de entretenimento online e que, por isso, os hackers estão muito propensos a criar novos golpes usando esse tipo de conteúdo.

"Os cibercriminosos usam o fascínio dos consumidores pela cultura das celebridades para levar fãs desavisados a sites maliciosos que instalam malware em seus dispositivos, potencialmente colocando informações pessoais e detalhes de login nas mãos erradas", analisa o vice-presidente do segmento de consumidor final da McAfee, Baker Nanduru.

"Os consumidores estão buscando entretenimento online gratuito mais do que nunca, e como os cibercriminosos continuam a implementar práticas enganosas, como sites falsos que alegam oferecer conteúdo gratuito, é crucial que os fãs fiquem atentos à proteção de suas vidas digitais e pensem duas vezes antes de clicar em algum link", finalizou o executivo.

Veja quais as celebridades mais perigosas de 2020:

Anna Kendrick

Sean Combs

Blake Lively

Mariah Carey

Justin Timberlake

Taylor Swift

Jimmy Kimmel

Julia Roberts

Kate McKinnon

Jason Derulo