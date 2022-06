Anitta tem mala extraviada e diz que pode cantar pelada no Rock in Rio Lisboa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta teve uma de suas malas extraviadas a dois dias do show que fará no Rock in Rio Lisboa, e contou que dentro da bagagem estavam os seus figurinos e os de seus bailarinos. "Desapareceu. Ninguém acha. A gente despachou um malão com figurinos de todo mundo para ser mais organizado com tudo. Sumiu a mala com todas as roupas de show", contou, nos Stories do Instagram.

Deitada na cama com os cabelos presos e sem maquiagem, ela parece conformada com a situação e diz que não é a primeira vez que isso acontece a caminho do festival. "Todo show de Rock in Rio é isso. Lembra que também sumiu a mala com todas as roupas do balé? Eu e minha mãe passamos a madrugada costurando. Chegou no show, já estava morta de tanto costurar para os bailarinos, a gente comprou o pano na hora", lembrou.

Anitta foi direta sobre um possível improviso no figurino, caso a mala não apareça. "Não esperem looks. Esperem a entrega na dança, na alegria, no carisma. Vou beber shots para esquecer que era para eu estar com looks incríveis. Vamos seguir. Se tiver que ir pelada, eu vou. Faço pintura corporal".