Anitta se diz arrependida de contrato com a Warner e diz que pagaria para sair

Na ocasião, a artista que concorreu ao Grammy de melhor artista revelação disse ainda que teria recebido liberação para gravar um clipe da música "Gata", mas que de última hora a Warner cancelou o apoio após os números do hit no streaming não terem alcançado uma meta.

A cantora já criticou a gravadora no passado, inclusive nas redes sociais, como numa live no ano passado, na qual falou sobre os problemas da indústria da música. "A gravadora se liga muito no TikTok, no que viraliza, e se não tem um sucesso logo de cara eles dão tchau", disse.

