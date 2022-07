Anitta responde a Lula e o chama de 'Dumbledore'; cantora compara Bolsonaro a 'Voldemort'

Na thread publicada neste sábado (16), Anitta chama o presidente Jair Bolsonaro de Valdemort, o vilão da saga de Potter. O presidente do Brasil chegou a compartilhar com seus seguidores o post em que a cantora desautoriza o PT de utilizar sua imagem, mas deixou de fora a parte em que ela o critica.

Animada com a resposta do pré-candidato, Anitta declara "vamos que vamo" e chama Lula de 'Dumbledore', fazendo referência ao poderoso mago da saga Harry Potter. "Então vamo que vamo, Dumboldore...defendendo a Sonserina pela democracia, gente. Pois achei tudo", brincou a cantora.

No post, Lula reconhece o apoio da cantora e afirma saber que ela não é petista. "De fato você só declarou seu apoio por mim e sei que não é petista. O PT tem milhões de militantes, simpatizantes e também tem gente que não gosta do partido mas mesmo assim está conosco nesta caminhada, porque precisamos que o Brasil volte a ter democracia e paz", escreve o ex-presidente.

