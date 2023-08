Anitta lança 'A Favela Love Story', pacote com 'Funk Rave' e duas inéditas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta lançou na noite desta quinta-feira (17) um pacote com três músicas chamado "Funk Generation: A Favela Love Story". O pequeno álbum, que inclui o single já lançado, "Funk Rave", dá continuidade à reaproximação estética da cantora com o funk brasileiro.

Além de "Funk Rave", o lançamento conta com outras duas canções inéditas -"Casi Casi" e "Used To Be". Os videoclipes para cada uma das novas músicas, que formarão uma trilogia, serão lançados ao meio-dia da próxima sexta (18).

Ancoradas em ritmos brasileiros, as três faixas têm como principal presença o DJ Gabriel do Borel, responsável pelas batidas, além de Anitta. Em cada canção, ele colabora com outros produtores, como Márcio Arantes e a equipe Brabo.