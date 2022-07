Anitta expressou seu apoio a Lula em ao menos oito frases

"Quem paguem o preço de ter a pessoa que vocês mais odeiam no comando novamente só pela burrice e falta de caráter de querer resolver as coisas na violência e na intolerância".

"Que o ex-presidiário tenha condições de mudarem suas perspectivas de vida enquanto estão dentro da prisão, saindo de lá com esperança de um futuro digno e oportunidades fora do crime. Apoio sim. Uma boa noite a gentalha que acha que quem pensa diferente de vocês tem que morrer".

"Eu havia falado aqui nas redes que não apoiaria lula nas eleições por querer algo novo e diferente para que o Brasil experimente um meio-termo entre os ideais da população dos dois lados e realmente pudesse tentar algo diferente do que já tivemos no passado".

"Não sou petista e nunca fui. Mas este ano estou com Lula e quem quiser minha ajuda pra fazer ele bombar aqui na Internet, Tik Tok, Twitter, Instagram é só me pedir que estando ao meu alcance e não sendo contra lei eleitoral, eu farei".

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com 62,9 milhões de seguidores só no Instagram, Anitta declarou apoio ao pré-candidato do PT (Partido dos Trabalhadores) Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições gerais de 2022. A cantora, que até então não tinha revelado seu voto, falou abertamente que fará campanha para o ex-presidente do Brasil. "A partir deste momento eu sou Lulalá primeiro turno". Ela, 29, compartilhou a opinião nesta segunda-feira (11) e veja as oito frases da cantora sobre seu posicionamento político.

