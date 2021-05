Anitta entra para o Top 40 das rádios americanas com 'Girl From Rio'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 28, entrou para a Top 40 das rádios dos Estados Unidos com o hit "Girl From Rio". Segundo o site Hits Daily Double, o single saiu da 51ª posição e agora figura em 40º lugar no ranking.

A música já havia sido tocada 676 vezes nas rádios de segmento pop no país norte-americano. A artista segue com agenda cheia e cumprindo compromissos em Miami.

No final de abril, Anitta lançou "Girl from Rio", single que apresenta suas intenções para um novo álbum, de mesmo nome, a ser lançado nos próximos meses. A faixa traz um sample de "Garota de Ipanema", clássico da bossa nova também bastante conhecido fora das nossas fronteiras, em meio a batidas suaves de trap, enquanto ela canta em inglês sobre como "um Rio diferente", o das favelas, corre em suas veias.

Na capa do novo single, ela posa em frente a um ônibus urbano que leva ao Piscinão de Ramos, um dos cenários do clipe que acompanha a faixa.

A imagem foi recriada milhares de vezes na internet, tanto por fãs quanto por famosos, incluindo times de futebol ao redor do mundo e as mais diversas páginas internet afora. Não há como negar -a identificação com a imagem do ônibus, assim como as cenas das pessoas se banhando ou comendo milho no piscinão, como uma cena tipicamente brasileira, é instantânea.

Em entrevistas, Anitta tem comparado o funk à bossa nova e dito que seu objetivo com o próximo trabalho é cantar em inglês e fazer sucesso no exterior. Mas, além disso, ela quer apresentar ao mundo a cultura brasileira, o que já tem feito nas redes sociais ao divulgar ícones nacionais, de Fernanda Montenegro ao Cristo Redentor.

Recentemente, Anitta confirmou estar namorando o empresário americano Michael Chetrit. A informação foi confirmada pela própria cantora em entrevista à rádio FM O Dia.