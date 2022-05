Anitta diz que vai rastrear contas que estão ameaçando seus fãs

"Jogar hate em mim muda um total de zero na minha vida. Agora ameaçar os outros até onde eu saiba é crime, viu", continuou. Ela ainda alertou que as contas estão sendo rastreadas e, mesmo que mudem o nome de usuário, não vão sair impunes da situação.

"Tão brincando de ameaçar meus fãs, bonitinhos? Pois eles não andam sozinhos não, que eu já estou atrás do IP de vocês. Aí quem sabe quando vocês tiverem que explicar na polícia porque tão buscando endereço, conta e documento de quem é meu fã e mandando print no privado para eles terem cuidado, aí vão ter uma ocupação na vida e vão parar de gracinha", tuitou a cantora, marcando algumas das contas.

