Anitta dança em frente a TV vendo show de Camila Cabello na Champions League

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora cubana Camila Cabello, 25, arrancou elogios de anônimos e famosos nas redes sociais após o show de abertura da final da Champions League, entre Liverpool e Real Madrid, no Stade de France, no norte de Paris, na tarde deste sábado (28).

Durante a performance de cerca de dez minutos, Camila cantou hits como "Havana", "Señorita" e músicas de seu novo álbum "Família", fazendo inclusive fãs famosos dançarem em frente a TV.

A cantora Anitta também se rendeu à apresentação da cubana e postou um vídeo no stories do Instagram dançando em frente à TV que mostrava o show." I love you Camila Cabello", escreveu Anitta.

"A roupa perfeita, microfone ligado e o cabelo, a voz dela e o conjunto de dançarinos, todos instrumentos. Camila fazendo dancinha, que performance linda e energizante. Ai eu te amo, Camila Cabello, como é bom ser sua fã mulher", escreveu uma internauta no Twitter.

Uma usuária da rede social compartilhou fotos da apresentação da cantora e disse que é um "privilégio nascer na mesma época que Camila Cabello". Outra internauta destacou que enquanto a cantora se apresentava, torcedores brigavam do lado de fora do estádio.

"Imagine lidar com atraso, briga, confusão, um estádio cheio de macho irritado e impaciente e ainda cantar com microfone ligado, sorriso no rosto e conquistar o público instantaneamente", escreveu a internauta.