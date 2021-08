Anitta compartilha vídeo fazendo coreografia e Cardi B elogia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 28, compartilhou um vídeo nos Stories fazendo uma coreografia para a música "Wild Side", uma parceria de Normani, 25, e Cardi B, 28. O registro começou a circular na Internet e chegou até a rapper que elogiou a artista brasileira.

"Meu Deus, ela é muito boa!", escreveu Cardi B em seu Twitter, compartilhando o vídeo. Em resposta, Anitta retuitou e disse: "Estou aprendendo ainda". Nos comentários da publicação, os fãs e internautas vibraram com a interação. "Eu amo essa amizade", escreveu uma.

Essa não é a primeira vez que Cardi B interage com artistas brasileiros. Em meados de julho, ela respondeu tuítes de MC Dricka, 22, em português. Cardi compartilhou um tuíte contendo uma entrevista de MC Dricka, ao podcast Podpah, no dia 14 de junho.

Na conversa, Dricka comentava ser fã de Cardi e que gostaria que a rapper a notasse, mas que não pagaria por isso. "Ah, a mulher é a braba, mas será que ela vai me notar um dia? Eu não quero pagar para ela me notar, isso é chato. Eu gosto quando as pessoas me notam", afirma a funkeira no vídeo.

O entrevistador perguntou se a fala da cantora era real, e ela respondeu: "Você não sabia? É f., mas vamos deixar em off", concluiu. A rapper, que está grávida de seu segundo filho com o rapper Offset, comentou o vídeo em português, e negou ter sido paga para ouvir funk brasileiro.

"Não é verdade, a primeira vez que escutei funk foi quando um fã me marcou em um post de 'Onda diferente', eu comecei a ouvir as duas artistas e quando a música acabou começou a tocar outras parecidas", escreveu.

"Foi quando eu escutei músicas de Kevin O Chris e outros artistas", completou a artista que chegou a reproduzir na apresentação da música "WAP" (2020), no Grammy, um remix feito por Pedro Sampaio, com a batida do funk brasileiro e trechos em português.

Em outro tuíte ela citou o grupo Bonde das Maravilhas, que ficou conhecido pela música "Aquecimento das Maravilhas" (2016), e elogiou o ritmo: "Meu corpo e espírito sentem. A música é incrível, você pode até não entender as palavras, mas o ritmo domina sua alma. Eu amo o funk."