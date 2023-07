Anitta chega de mãos dadas com ator de '365 Dias' em desfile na Itália

No mês passado, a funkeira se apresentou na final da Champions League, em Istambul. O italiano publicou um vídeo no Instagram em que a cantora afirmava que, após o show, iria à Itália apenas para vê-lo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta chegou ao desfile da Dolce & Gabbana neste sábado (8) em Puglia, na região sul da Itália, de mãos dadas com o ator italiano Simone Susinna, do filme "365 Dias" (Netflix).

