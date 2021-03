Anitta celebra 28 anos e anuncia música 'Girl from Rio' para 30 de abril

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta comemora nesta terça-feira (30) 28 anos de vida. E em entrevista ao canal da revista Kooss Magazine, ela resolveu dar de presente aos fãs a notícia de que vem lançamento em breve.

A artista definiu que a chegada de "Girl from Rio", faixa-título de seu mais novo álbum, deverá acontecer daqui um mês, no dia 30 de abril.

A música é toda cantada em inglês e tem como ritmos latentes o pop e o R&B. Ela também usa de parte da melodia do samba "Garota de Ipanema", de 1962, de Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes, para cantar sobre a sua criação na Cidade Maravilhosa.

O clipe da canção foi gravado em novembro de 2020 no Piscinão de Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro. Nele, Anitta veste camiseta com os dizeres "Garota do Rio".

Atualmente, a artista está nos Estados Unidos, já que se apresentará no Latin America Music Awards dia 15. O álbum "Girl from Rio" é um dos mais aguardados em 2021 e foi até mesmo citado pela revista Rolling Stone.

Recente lançamento, a música "Me Gusta", parceria de Anitta com Cardi B, 28, e Myke Towers, 27, estará no novo disco.