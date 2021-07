Angelina Jolie e The Weeknd são vistos juntos, e rumores de namoro ressurgem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Angelina Jolie, 46, e o rapper The Weeknd, 31, voltaram a ser flagrados juntos. Agora, ambos foram fotografados em um encontro em um evento VIP em Los Angeles. O flagra foi feito em um show. Assim, os rumores de que flerte no ar ressurge.

As imagens foram divulgadas por uma conta no Instagram. Enquanto The Weeknd tentava disfarçar ao lado de um grupo de amigos, Jolie acompanhava a apresentação no mesmo espaço junto das filhas Shiloh, 15, e Zahara, 16.

Uma fonte ao The Sun disse que os dois são apenas amigos. No começo de julho, porém, eles já tinham sido flagrados juntos em um restaurante, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo o tabloide, eles teriam passado horas no local antes de sair separadamente para evitar suspeitas.

O encontro da estrela de "Malévola" e de The Weeknd, nome artístico de Abel Tesfaye, foi um choque depois que o compositor mencionou anteriormente Brad Pitt, 57, ex-marido de Jolie, em seu single "Starboy" de 2016.

O cantor canadense já foi associado a várias mulheres famosas, incluindo a modelo Bella Hadid, 24, e as cantoras Selena Gomez, 28, e Rosália, 27.

Abel namorou Selena Gomez e o casal até se mudou para um apartamento em Greenwich Village antes de encerrar o namoro um mês depois. Em maio de 2018, Bella e The Weeknd voltaram, apenas para se separarem mais uma vez em agosto de 2019. Desde então, o cantor está solteiro.