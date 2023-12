Angélica defende a legalização do aborto durante o Roda Viva

"Eu sou a favor que a mulher tenha escolha sobre o corpo, é ela quem tem que decidir", disse Angélica, no programa. Ela depois elogiou que o debate sobre o assunto esteja acontecendo: "É uma decisão que as mulheres têm que tomar".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Angélica se posicionou a favor da legalização do aborto durante sua participação no Roda Viva, nesta segunda-feira. De acordo com a artista, a mulher deve ter o poder de escolha sobre o que fazer com o seu corpo e a discussão não pode se misturar com outros assuntos.

