Andressa Urach tem alta após dar à luz Leon

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Andressa Urach, 34, recebeu alta após o parto de Leon. A notícia foi divulgada por ela mesma em vídeo no seu canal de YouTube. "Foram 12 dias e queria agradecer ao hospital e a equipe. Estamos muito felizes", disse ela.

A maior dificuldade dela agora é na amamentação. Andressa teve uma das mamas enfaixada por conta das complicações e dificuldades. "Estou extremamente enjoada, muito ruinzinha. Tive enxaqueca horrível nessa madrugada, meu peito direito está empedrado e estou sentindo muita dor", contou.

No dia 4 de fevereiro, Andressa, então grávida de 33 semanas, precisou ser internada após ter picos de pressão alta, sentir dor de cabeça e muitas contrações. De acordo com o marido, Thiago Lopes, o casal ficou preocupado com a saúde do bebê.

O pai publicou vídeos no canal do YouTube da modelo para dar detalhes sobre a situação. "Será que vai ter o Leon agora?", disse Thiago brincando com a esposa enquanto faziam a ficha cadastral no hospital. Ela precisou ficar internada por 12 dias.

Na noite do último dia 11, veio ao mundo o pequeno Leon. Ele nasceu prematuro, na 34ª semana de gestação, mas passa bem e não precisou ir para a UTI (Unidade de Terapia intensiva), como afirmou a própria Andressa, em seu canal no YouTube.

O bebê nasceu por volta das 20h, com 46 centímetros e cerca de 2,5 kg. "Ele é lindo gente, não parece ser um bebê prematuro", afirmou a mamãe, que já estava internada há alguns dias, após ter picos de pressão alta, sentir dor de cabeça e muitas contrações.

"A médica achou melhor eu já ganhar ele porque estava há seis dias sofrendo muito, estava, psicologicamente falando, no meu limite. Eles entenderam, então, que era o melhor para o Leon chegar nesse momento", afirmou Andressa em um vídeo gravado ainda na madrugada, direto do hospital.