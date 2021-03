Andressa Suíta posta vídeo de Gusttavo Lima tocando violão e cantando à beira-mar

Na postagem, o sertanejo está diante do mar de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, tocando violão e cantando a música "Que Pasen Los Dias", que ele gravou com a porto-riquenha Kany García, 38. Suíta não escreveu nada, usou apenas um emoji envergonhado para se manifestar em relação ao que parecia uma serenata.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gusttavo Lima, 31, e Andressa Suíta, 33, anunciaram a separação em outubro de 2020, após oito anos de relacionamento. De lá para cá, os dois têm passado muito tempo junto e deixado os fãs ouriçados com a possibilidade de uma reconciliação entre eles. Neste domingo (14), a modelo compartilhou um vídeo na função Stories, do Instagram, para animar ainda mais aqueles que torcem pelo casal.

