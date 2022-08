Andréia Sadi se emociona com reencontro dos gêmeos após um deles deixar a UTI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Pedro, um dos gêmeos de Andréia Sadi, deixou o Hospital Copa D'Or em Copacabana, Zona Sul do Rio, depois de passar alguns dias internado na Unidade de Terapia Intensiva. A âncora do Estudio I, na GloboNews, não revelou o que o menino teve, mas compartilhou neste sábado (20) o reencontro dele com João, já em casa. Ela se emocionou com a alegria dos meninos e postou um texto sobre a recuperação do filho. João e Pedro, de 1 ano e 4 meses, são filhos da jornalista com André Rizek.

"Na última foto -a minha primeira noite na UTI com Pedro- eu só mentalizava o reencontro da primeira foto: o abraço no mano Jojo. Eles nunca tinham ficado separados desde que nasceram e meu coração de mãe de gêmeos tentava manter a calma diante do imprevisível, da insegurança, do sofrimento do meu bebê- do medo. Eu falei para alguns amigos que, depois que virei mãe, eu descobri o que é ter medo", começou Andréia na legenda da postagem com , que prometeu um dia contar sobre o episódio.

Ela ainda lembrou que teve apoio da equipe de enfermagem do hospital nos momentos mais difíceis. Andréia Sadi chorava nas madrugadas, mas procurava ser forte perto do menino. "Quando ele estava acordado, guardava as lágrimas no bolso e pintava o set para ajudar no tempo da dor dele passar", assumiu a jornalista que também falou como Pedro se comportou no hospital.

"Em meio a todos fios e cabos, Pedro faz o show dele: parava para cumprimentar e mandar beijos para os 'vizinhos' do corredor. Vi que Pedro estava voltando a ser Pedro raiz: veio para ser alegre, fazer rir, se divertir e ser feliz. Meu coração explodiu. Obrigada por me escolher para ser sua mãe, meu amor", finalizou Andréia Sadi.