André Sturm é cotado para assumir a direção do MIS em SP

Durante reformas para aumentar o espaço expositivo, no fim de fevereiro de 2022, ocorreu um vazamento de esgoto dos banheiros, danificando itens do acervo.

Como mostrou a Folha em julho do ano passado, funcionários da organização social afirmaram que as três instituições culturais estão sofrendo um "desmonte" e reportaram falta de manutenção no prédio do edifício.

Segundo pessoas ouvidas pela coluna, a nova secretária de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Marilia Marton, não estaria satisfeita com Mendonça na direção do museu.

Se concretizada, a indicação de Sturm marcaria o retorno dele à instituição. Dono do cinema Petra Belas Artes, o cineasta foi diretor-geral do MIS entre 2011 e 2016.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-secretário municipal de Cultura de São Paulo André Sturm é cotado para assumir a direção do MIS (Museu da Imagem e do Som) na atual gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.