André, Moranguinho, Bia e Bárbara Borges estão na roça de 'A Fazenda'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - André Marinho, Bárbara Borges, Bia Miranda e Ellen Moranguinho foram os indicados para disputar a 12ª roça de "A Fazenda 14", noite desta terça-feira (6). Pela última vez nesta edição, a formação da berlinda seguiu praticamente as regras normais: com o primeiro peão indicado pelo fazendeiro da semana, o segundo mais votado pelos participantes e o terceiro indicado pela dinâmica do resta um. O quarto peão foi eleito pelo poder da chama vermelha.

O fazendeiro da semana Pelé Milflows começou os trabalhos e escolheu de cara Bia Miranda, que não se surpreendeu com a votação. A neta de Gretchen ainda acusou o rapper de não jogar dentro do reality rural e de não respeitá-la. André Marinho acabou recebendo quatros votos e ocupou o segundo banco. O terceiro participante foi escolhido pelo jogo do resta um e acabou sobrando para Ellen Moranguinho. Já o quatro roceiro foi escolhido por André, dono da chama vermelha:Bárbara Borges.

A ex-paquita, então, vetou Bia Miranda para a prova do Fazendeiro. Ela, André Marinho e Ellen Moranguinho ainda podem se livrar da formação da roça desta quarta-feira (7). Quem vencer da dinâmica, vira o fazendeiro da semana.

Após a tradicional sexta eliminação da próxima quinta-feira (8), a reta final de "A Fazenda 14" vai começar no domingo (11) com os cinco finalistas disputando uma dinâmica com todos os eliminados da edição. Quem tiver o maior desempenho na atividade, se livra da eliminação no dia seguinte, 12 de dezembro. Ainda na segunda, os quatro peões que irão restar vão formar a última roça do reality show.

Na próxima terça (13), o participante menos votado será eliminado e, além do resultado da berlinda, o programa do dia também terá uma lavação de roupa suja com o elenco da temporada. Já na quarta-feira (14) haverá uma grande festa com a reunião de todos os participantes. A grande final será na quinta (15) com o público escolhendo quem será o campeão de "A Fazenda 14".