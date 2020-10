André Marques está confirmado no comando do The Voice +60

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prevista para estrear em 2021 na grade da Globo, a primeira temporada do reality musical com participantes maiores de 60 anos, o The Voice +60, contará com apresentação de André Marques. Foi ele próprio, atualmente à frente do The Voice Kids, quem contou a novidade durante a semifinal da versão infantojuvenil do programa, neste domingo (4).

Ao vivo, Marques disse estar emocionado e que ficou sabendo da notícia nesta semana: "Eu sempre deixei claro a paixão e o amor que eu tenho por esse programa, o The Voice Kids, e agora ganhei esse outro presentão. Obrigado, chefes."

Ao anunciar a competição com apenas cantores mais velhos, o artista elogiou a proposta. "Falando em emoção, esse vai ser emocionante, um The Voice das experiências e das lições de vida."

Ainda inédito no Brasil, o The Voice Sênior já foi exibido na Bélgica, Alemanha, Lituânia, México, Polônia, Rússia, Espanha, Tailândia e Holanda. Iniciado em 2018, as edições seguem formato similar ao The Voice tradicional, inclusas audições às cegas, batalhas e final, técnicos e votação do público.

As inscrições já estão abertas site oficial da emissora.