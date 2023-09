André Gonçalves diz que está incomodado com comportamento de Jenny Miranda em 'A Fazenda 15'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - André Gonçalves já começa a se irritar com alguns peões de A Fazenda 15. O ator, que tem preferido não entrar em conflitos, elegeu Jenny Miranda como a mais perigosa do reality rural da Record. Em conversa com Rachel Sheherazade, contou que tem avaliado o comportamento da influenciadora. "Ela gosta de gritar com outros competidores para sustentar a fama de 'a brigona' do confinamento", sentenciou.

O ator então continua com suas avaliações sobre a peoa. "É vergonhoso [ver] as atitudes de uma pessoa que se dizia fragilizada porque foi injustiçada lá na vida dela normal, lá fora. Aí ela chega aqui e faz aquilo que justamente fazem com ela? Ataca sem o menor fundamento", dispara. Sheherazade concorda "Estranho".

André ainda chama a mãe de Bia Miranda, vice-campeã da edição passada, de "barraqueira". "É só por atacar, para dizer: 'Sou barraqueira, sou brigona e tenho opinião forte'", observa. A jornalista então conta para o ator que tinha comentado com Darlan Cunha sobre o seu incômodo em relação as atitudes de alguns peões que, na visão dela, são forçadas. Ela aponta que existem participantes que não são naturais e só querem plateia. "Não vou dar palco", conclui.