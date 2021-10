Ancine volta atrás e aprova projeto de filme sobre trajetória de FHC

Em julho, a diretoria havia indeferido o projeto, justificando que ele dava "margem a inegável promoção da imagem pessoal do ex-presidente da república homenageado no documentário, com o notório aproveitamento político, às custas dos cofres públicos". Em agosto, a Ancine ratificou a decisão.

A diretoria da agência decidiu, por unanimidade, pelo provimento de recurso interposto pela produtora Giros Filmes, responsável pelo projeto. Com isso, o filme poderá captar recursos via leis de incentivo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A diretoria da Ancine (Agência Nacional do Cinema) voltou atrás e aprovou o projeto de filme sobre a vida e trajetória do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

