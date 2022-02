Ancine anuncia edital de R$ 48 milhões para a produção de novos filmes

Um levantamento da Ancine (Agência Nacional do Cinema) mostrou que o órgão aprovou em 2021 cerca de R$ 600 milhões para investimentos do FSA (Fundo Setorial do Audiovisual), principal fonte de recursos do setor.

Desse total, R$ 45 milhões serão direcionados para produtores de qualquer localidade do país. Os outros R$ 40 milhões, da categoria regional, não incluem propostas dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.