Anahí não fará show do RBD em São Paulo neste sábado por ordens médicas, informa produtora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Live Nation informou, na tarde deste sábado (18) que Anahí não poderá realizar a apresentação deste sábado (18) da "Soy Rebelde Tour", no Allianz Parque, em São Paulo, "por ordem médica". Em comunicado nas redes sociais, a produtora da turnê informa que as apresentações do RBD continuarão como programadas com Dulce María, Maite, Christopher e Christian.

"Estou com o coração partido por não poder me apresentar esta noite. Fiz todos os esforços possíveis para estar no palco, mas infelizmente os médicos insistem que use esse tempo para descansar e me curar. Nós cinco decidimos que o show deveria continuar em respeito a todos vocês", lamentou Anahí, no comunicado.

Nesta sexta, a cantora deixou o palco após uma hora da performance no Allianz Parque. "Passei vários dias com dores insuportáveis nas costelas, costas e cabeça. Febre muito alta e calafrios. De acordo com exames de sangue e ultrassom que foram realizados em mim, estou com uma grave infecção renal, muita inflamação e dor", contou ela, em post nas redes sociais.