Ana Hickmann diz que vai lutar pela vida, pelo filho e pelos negócios após agressão

"Sei que estou ausente há bastante tempo, mas acho que todo mundo entende os motivos. Me afastei das redes, não consegui olhar as notícias porque tinha muita verdade, mas também muitas inverdades, muita coisa que estava machucando", ela começou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Ana Hickmann se pronunciou no Instagram nesta quarta-feira, 15, após denunciar o marido Alexandre Correa por violência doméstica no domingo, 12.

