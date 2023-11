Ana Hickmann deixa de seguir marido nas redes sociais após acusá-lo de agressão

Mais cedo, a apresentadora divulgou uma nota sobre o assunto. Hickmann agradeceu a preocupação dos fãs, que lotaram as redes sociais com mensagens desde que a notícia viralizou, após ser descoberta pela imprensa local. Segundo sua assessoria de imprensa, ela "está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Conforme o relato contido no BO, Correa pressionou a apresentadora contra a parede e ameaçou desferir cabeçadas nela. Quando ela se desvencilhou e correu para a área externa para pegar o celular e ligar para a polícia, o empresário teria fechado com força uma porta de correr, prendendo o braço esquerdo da mulher, que ficou ferido.

Nos bastidores, um retorno do casal após o caso é considerável como improvável. A apresentadora está muito abalada e inconformada com o que aconteceu.

O unfollow foi dado no fim da tarde deste domingo (12), horas depois de Ana Hickmann apagar as fotos em que ela e o marido apareciam juntos.

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A apresentadora Ana Hickmann, da Record, deixou de seguir o marido Alexandre Correa em todas as redes sociais, como Instagram e X (ex-Twitter), após o caso de agressão que teria acontecido na casa do casal, em Itu, no interior de São Paulo neste sábado (11).

