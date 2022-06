Amber Heard é investigada por mentir à Justiça da Austrália

O Departamento de Agricultura, Água e Meio Ambiente da Austrália disse, em comunicado, que está em andamento uma investigação sobre alegações falsas ditas pela atriz que entrou ilegalmente com seus dois cachorros no país, em 2015. Heard não comentou o caso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.