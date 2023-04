Aline Wirley é a nova líder e Tadeu Schmidt dança 'Ragatanga' ao vivo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aline Wirley é a nova líder do BBB 23. Na noite desta sexta-feira (31), o apresentador Tadeu Schmidt oficializou a vitória da cantora, durante o programa ao vivo, e anunciou o reinado, válido até a próxima semana. Ela poderá indicar um participante diretamente ao Paredão, neste domingo (2), além de vetar um jogador da Prova do Líder da semana que vem.

