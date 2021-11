Aline, Solange e Valentina disputam roça em A Fazenda

A prova que sagrou o novo fazendeiro consistia em colher o maior número possível de milhos que estavam espalhados pelo cenário. Contudo, os participantes precisavam fazer isso apenas enquanto a música-tema do programa tocava com diferentes rotações.

Por fim, a ex-Banheira do Gugu foi para a roça por ter sobrado na dinâmica do "resta um". Ela tinha o direito de vetar alguém da disputa pelo posto de fazendeiro, e optou por Aline, mandando a modelo direto para a roça.

O ex-De Férias com o Ex (MTV Brasil) tinha o direito de puxar um peão da baia, e escolheu Dayane Mello. Porém, a modelo foi trocada pela assistente de palco de Ratinho por Dynho Alves, que havia recebido o poder da chama amarela e podia trocar uma pessoa da roça.

A ex-panicat foi parar na roça por indicação do fazendeiro Gui Araujo. Ele disse que a peoa não se posiciona no jogo para não se indispor com as pessoas.

