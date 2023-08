Aline Campos conta que viveu namoro secreto com ator de 'As Branquelas'

Your browser does not support the video tag.





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aline Campos fez revelações bem curiosas durante uma entrevista. A atriz assumiu que, como boa libriana, já teve uma fase super namoradeira, em que se apaixonava toda semana por uma pessoa diferente -envolvimento que, às vezes, durava só dois dias.

Segundo ela, alguns relacionamentos foram com pessoas famosas, mas os romances nunca vieram à tona. Mas um deles foi exposto em participação ao podcast Papagaio Falante e foi com o ator Marlon Wayans, um dos protagonistas do filme "As Branquelas" (2004).

"Só vou falar porque não temos mais nada e eu amo ele de paixão. É o Marlon Waynes, aquele negão lindo e maravilhoso. Hoje em dia ele é um grande amigo, uma pessoa incrível. E dá conta do recado", disse, sem mencionar o ano em que os dois ficaram juntos e por quanto tempo.

Além do astro do filme de comédia, Aline também disse que quase se envolveu com o ator Jason Statham, protagonistas de filmes de ação como "Velozes e Furiosos" e "Assassino a Preço Fixo" (2011).

"Achei ele muito baixinho, na época não falava inglês, pensei 'ai, que preguiça'. Ele veio para o Brasil para um evento, todo mundo queria pegar ele e ele queria me pegar." O último relacionamento dela foi com Jesus Luz, que durou sete meses e chegou ao fim em janeiro deste ano.