Alicia X vence prova de fogo em 'A Fazenda'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alicia X venceu a prova de fogo de A Fazenda 15 (Record) desta semana. Nesta segunda-feira (6), o reality show exibiu como foi o desafio, que exigiu equilíbrio e habilidade dos peões. Na roça desta terça-feira (7), a influenciadora poderá escolher um dos dois poderes do lampião -conforme votação popular, um dos benefícios é colocar um participante diretamente na berlinda.

A prova de fogo pedia que os jogadores, em duplas, carregassem ovos por um circuito utilizando bastões. No meio do caminho, eles repassavam o item para o colega, que o deixava em um cesto. Ao final de 12 minutos, a dupla que tivesse o maior número de ovos coletados era a vencedora.

Na contagem final, Alicia X e Radamés Furlan superaram as duplas Lily Nobre e Yuri Meirelles; e Jaquelline Grohalski e André Gonçalves. Em decisão conjunta, Alicia ficou com o poder do lampião, enquanto Radamés faturou R$ 10 mil.

