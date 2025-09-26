   Compartilhe este texto

Alice Wegmann tenta explicar sumiço da barriga de Solange em 'Vale Tudo'

Por Folha de São Paulo

26/09/2025
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O remake de "Vale Tudo" voltou a virar pauta nas redes sociais, mas não por conta da trama. O assunto da vez foi um erro de continuidade que chamou a atenção dos telespectadores no capítulo de quinta-feira (25).

Grávida de gêmeos na história, Solange, personagem de Alice Wegmann, apareceu em cena sem o volume da barriga durante uma conversa no hospital com Afonso (Humberto Carrão).

A repercussão foi tão grande que a própria atriz resolveu se pronunciar. Em vídeo publicado no Instagram, Alice negou que tenha gravado a cena sem o recurso usado para simular a gestação. "Gente, eu já dei tanta risada hoje que viralizou essa coisa aí que a Solange apareceu sem barriga. Eu estava de barriga, eu juro por Deus que eu estava com a barriga", disse.

Segundo ela, a impressão foi resultado de uma escolha de figurino. "É uma cinta que a gente usa, com elástico, e aquela calça tem um elástico muito grosso. Ela é de cintura alta e escura, então pareceu que eu estava sem barriga, mas era efeito da roupa. Não esqueceram de botar a barriga em mim, não", explicou.

Alice ainda contou que tenta evitar situações assim segurando a barriga em muitas cenas. "Tem umas roupas que deixam a barriga mais à mostra, tem outras que deixam menos. Por isso eu fico quase toda cena segurando a barriga, para vocês verem que ela tá lá. Quando eu não fico segurando, reclamam que não tá. Inferno! (risos). Mas uso a barriga toda santa vez, não tem essa, não", reforçou.

Essa não foi a primeira vez que a novela das nove se tornou alvo de piadas por erros técnicos. No início de setembro, Afonso chegou a aparecer com três mãos em uma chamada de vídeo com Solange. Em outra ocasião, cenas mostraram personagens gravando vídeos com o celular na vertical, mas o resultado exibido ao público foi na horizontal.

Apesar dos deslizes, a trama segue avançando com momentos importantes, como a melhora de Afonso no tratamento contra a leucemia. "A resposta à quimio foi bem melhor do que na sua última internação", disse o doutor Fernando (Gilberto Filho), animando o casal -embora ainda sem descartar a necessidade de um transplante de medula.

Exibida originalmente em 1988, "Vale Tudo" é considerada um clássico da teledramaturgia brasileira. O remake, assinado por Manuela Dias, será substituído em outubro por "Três Graças", nova novela de Aguinaldo Silva.

