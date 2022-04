Alice Wegmann encerra contrato com a Globo após 11 anos

Apesar disso, Alice ainda poderá ser visto no Grupo Globo, já que estará na série "Rensga Hits!", que deve estrear em breve no Globoplay. Entre os trabalhos dela na Globo estão "Malhação" (2010), A Vida da Gente" (2011) e "Onde Nascem os Fortes" (2018).

E esses "outros voos" já começam a partir. Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz estará em uma nova produção da HBO Max, onde contracenará com outros ex-Globo, como Antônio Fagundes, Murilo Rosa e Camila Pitanga.

"Sou muito grata pelos encontros que tive trilhando esse caminho, pelas coisas que aprendi, pelas oportunidades que me deram. Quantas vidas! Estou indo ali alcançar outros voos e jajá eu volto pra contar mais histórias junto com vocês", afirmou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Alice Wegmann, 26, anunciou o término de seu contrato com a Globo, após 11 anos de parceria. Em suas redes sociais, ela falou, nesta sexta-feira (8), que não é uma despedida, mas uma transformação na relação que mantém com a emissora.

