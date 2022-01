Alfonso Herrera, ex-RBD, dá conselho polêmico a novos atores

CAMPINAS, SP (FOLHARPESS) - Alfonso Herrera, o Poncho, usou as redes sociais neste domingo (9) para soltar um conselho polêmico à nova geração de atores de Rebelde. Na última semana, a Netflix lançou uma nova versão da novela mexicana. Aproveitando a divulgação da produção pelo serviço de streaming, o ex-RBD resolveu trazer uma velha polêmica à tona: o salário do elenco original. "Todo o sucesso do mundo! Conselho: verifiquem bem seus contratos", tuitou. O ator que deu vida à Miguel na novela faz referência às reclamações dos ex-integrantes, que declararam receber salários baixos, mesmo com o sucesso da produção. Em dezembro, a cantora Dulce María, que também era protagonista, revelou que boa parte do seu salário vinha de campanhas publicitárias e não da atuação em "Rebelde". "Foi algo muito forte porque na época ganhávamos muito pouco. Agora faço as contas do que ganhávamos, e claro, no final, recebíamos muito pouco", disse durante entrevista ao youtuber Yordi Rosado.

