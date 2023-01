Alexandre Nero se afasta de 'Travessia' por problema de saúde: 'Pior dor que já senti na vida'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alexandre Nero, 52, perdeu algumas gravações da novela "Travessia" (Globo), na qual interpreta o advogado Stenio. O ator contou que teve uma crise renal, mas que já passa bem.

"Morri, mas passo bem", escreveu nas redes sociais. "Foi só a pior dor que já senti na vida, mas já estou gravando de novo. Sou vaso ruim."

Ele ainda brincou, parafraseando o poema "No Meio do Caminho", de Carlos Drummond de Andrade. "No meio do rim tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do rim", começou. "Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de meus ureteres tão fatigados."

A Globo confirmou que o ator já voltou às gravações, após o susto. "Ficamos muito felizes de que ele já está recuperado e de volta às gravações", disse a emissora em publicação no Gshow. "Já queremos mais cenas Steloisa para aquecer nosso coração."

Steloisa é como o casal formado por Stenio e Heloísa (Giovanna Antonelli) é chamado pelos fãs da trama de Gloria Perez. Os personagens surgiram na novela "Salve Jorge" (2012) e foram reaproveitados na atual novela das 21h da Globo.