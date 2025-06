Alexandre Frota pediu ajuda a Huck para voltar à Globo

"Eu queria ter a minha história contada em seu programa. A vida passa rápido demais. Nunca sabemos quando iremos. Eu queria muito deixar minha filha orgulhosa do seu pai. Espero que você me ajude nessa missão", disse Frota na carta.

"Sofri muito, mas calado. Me tornei em 2004 o principal ator de filmes pornográficos do país. Fiz isso para não morrer de fome. E me levantei com isso. Em 2010, aquele bad boy irreverente conheceu a Fabiana e uma história de amor mudou minha vida", disse.

