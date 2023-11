Alegria por ter amado muito alguém, diz Jennifer Aniston em homenagem a Matthew Perry

"Vou mantê-los para todo o sempre. Encontrei uma mensagem que ele me enviou do nada um dia. Isso diz tudo. Matty, eu te amo muito e sei que agora você está completamente em paz e livre de qualquer dor. Falo com você todos os dias às vezes quase consigo ouvir você dizendo 'você poderia ser mais louco?'. Descanse irmãozinho, vcê sempre fez meu dia."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais uma atriz de "Friends" homenageou Matthew Perry. Jennifer Aniston compartilhou memórias ao lado do amigo da série, morto no mês passado aos 54 anos. A atriz diz que experimentou emoções profundas nas últimas semanas nunca sentidas antes.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.