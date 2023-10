A alegria de viver se foi, diz amigo próximo de Bruce Willis sobre o atual estado do ator

"Eu tentei muito permanecer na vida dele. O que torna [sua doença] tão alucinante é que se você já passou algum tempo com o Bruce Willis, não há ninguém que tenha mais alegria de viver do que ele. Ele amava a vida", compartilhou Caron.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Bruce Willis está passando por um declínio em sua tradicional "alegria de viver", conforme compartilhado por Glenn Gordon Caron, amigo próximo do artista, em entrevista ao New York Post. O produtor audiovisual descreveu a atual dinâmica de sua relação com Willis, que foi diagnosticado com demência frontotemporal em fevereiro deste ano.

