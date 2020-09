Aldis Hodge será o Gavião Negro no longa 'Adão Negro', protagonizado por The Rock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aldis Hodge, 34, foi confirmado como o Gavião Negro. O ator conhecido por interpretar Alec, na série "Acerto de Contas" e por papéis em filmes como "Straight Outta Compton: A História do N.W.A.", "Estrelas Além do Tempo" e "O Homem Invisível", vai dar vida ao herói da DC Comics no longa "Adão Negro".

Foi o próprio ator quem confirmou a informação. "Então o segredo foi revelado.The Rock, será uma honra me juntar a você, Noah Centineo e a família #AdãoNegro/#DCU", compartilhou no Instagram nesta sexta-feira (25). "Bem-vindo à festa, Gavião Negro!!! Mal posso esperar, irmão", postou Dwayne Johnson , também conhecido como The Rock. Hodge também foi parabenizado por Terry Crews. "Tão orgulhoso de você", escreveu o ator, famoso por viver Latrell, no longa "As Branquelas" e Julius, no seriado "Todo Mundo Odeia o Chris".

Na história em quadrinhos, o nome do Gavião Negro é Carter Hall. Ele é um arqueólogo que encontrou durante uma expedição na tumba de um príncipe egípcio um cinturão que podia anular a gravidade. Durante o evento virtual DC FanDome que aconteceu em agosto, The Rock deu pistas que Gavião Negro poderia estrear no cinema em "Adão Negro".

O protagonista do longa revelou à época que estava trabalhando no personagem havia mais de dez anos. "Esse projeto está sendo desenvolvido há bastante tempo, mais de dez anos [...] Está em nosso DNA", brincou. "Estamos trabalhando em algo bem legal e divertido".

Questionado por um fã sobre o que o encanta em seu personagem, The Rock respondeu que o considera um dos heróis (ou anti-heróis) mais fortes da DC, além do fato de "ele não andar na linha" e ter sido originado em uma família de escravos. "Isso explica a forma como ele faz justiça", diz. A estreia de "Adão Negro" está prevista para 21 de dezembro de 2021.