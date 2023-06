Alcione comemora 50 anos de carreira em show em São Paulo; veja como comprar ingressos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As cinco décadas de carreira da cantora e compositora Alcione são comemoradas em uma série de eventos, incluindo um show no dia 18 de novembro que acontece na Vibra São Paulo, na região sul da capital paulista.

O ingressos para a turnê "50 anos de Alcione" já estão disponíveis na plataforma uhuu e custam entre R$ 120 e R$ 300 -valores referentes aos tickets na modalidade inteira. O setor mais próximo ao palco, chamado de Mesa VIP I, está esgotado.

Enquanto interpreta sucessos da carreira, a artista recebe no palco a Banda do Sol e integrantes da Orquestra Maré do Amanhã, além dos grupos de bailarinos Cia Marcelo Chocolate e Sheila Aquino e a Companhia Cenarte Dimensões.

Em São Paulo, o show tem início às 22h, com a abertura dos portões marcada para as 20h. Na avaliação feita em maio deste ano pela Folha de S.Paulo, a Vibra ficou entre as casas com os melhores camarotes e melhores vistas de palco da capital.