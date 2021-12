Alcione, Caetano Veloso, Criolo e Luísa Sonza fazem show juntos contra a fome

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alcione, Caetano Veloso, Criolo e Luísa Sonza são alguns dos nomes da música brasileira presentes em um show no sábado (18), às 18h, em uma campanha contra a fome. A programação do Encontros que #nãotêmpreço ainda conta com Maria Rita, Paulinho da Viola, Liniker, Agnes Nunes, Rael e Xenia França, além de abertura da banda Tuyo.

A transmissão da live se dá pelo YouTube da Mastercard e pelo Multishow. Dirigido por Zé Ricardo, responsável pelo palco Sunset do Rock in Rio, o espetáculo vai reunir os artistas em duplas, trios e até grupos para apresentar repertório de grandes sucessos nacionais.

O encontro será o quinto grande evento promovido pela bandeira de cartões desde o início da pandemia de Covid-19.

Ainda em 2020, o primeiro foi com Gilberto Gil e Iza, em junho, enquanto o segundo reuniu Milton Nascimento, Liniker e Xenia França, em julho. Já o terceiro, em setembro, colocou na tela Elza Soares, Seu Jorge e Agnes Nunes. E em maio de 2021, Alcione e Criolo fizeram um show com clássicos do samba -todos igualmente pensados por Zé Ricardo.

No fim de maio de 2020, a empresa lançou o movimento "Faça parte: comece o que não tem preço", com o objetivo de doar ao menos 2 milhões de refeições para comunidades carentes. Segundo a companhia, já foram entregues o equivalente a cerca de 23 milhões de refeições.

O movimento continua e, por meio de um QR Code disponível na tela, o público poderá fazer doações durante a live. De acordo com a Mastercard, cada real doado será revertido em um prato de comida para famílias afetadas pela pandemia por meio da ONG Ação da Cidadania. Além disso, para cada postagem nas redes sociais com a #nãotempreço, a companhia irá doar um prato de refeição.

Encontros que #nãotêmpreço

Quando: 18 de dezembro

Horário: 18h

Onde assistir: Multishow e YouTube