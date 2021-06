Álbum de Pabllo Vittar tem a sexta maior estreia do mundo no Spotify

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pabllo Vittar, 27, entrou no ranking mundial de maiores estreias do Spotify, ao lado de nomes como os dos americanos Tyler, The Creator e Doja Cat. O novo álbum da cantora, "Batidão Tropical", aparece na sexta posição.

A lista foi compartilhada pelo Spotify Charts nesta segunda-feira (28) e diz respeito aos álbuns que foram lançados no último final de semana. Não há outros brasileiros na lista.

Na mesma plataforma de áudio, todas as músicas do álbum entraram no top 50 de músicas mais tocadas. Com isso, "Batidão Tropical" se tornou a maior estreia de um álbum brasileiro no Spotify Brasil em 2021, perdendo apenas uma posição entre todos os álbuns do mundo todo.

É também a maior estreia de um álbum pop solo brasileiro em toda a história da plataforma. E o terceiro maior debute entre todos os álbuns brasileiros, incluindo aí todos os ritmo.

"Batidão Tropical" foi lançado na semana passada e flerta abertamente com ritmos como forró e calypso. Ao todo são nove músicas, sendo seis regravações de músicas que fizeram parte da vida da cantora.

"O que mais me fez ir para essa linha foi viver o agora, viver esse momento em que a gente não pode ainda sair de casa", disse Pabllo em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo. "Vivemos um período em que o país inteiro está muito triste", avaliou. "Tem um monte de coisa ruim acontecendo. Queria trazer um afago e exaltar os ritmos com os quais eu cresci, com os quais eu passei a minha adolescência."

O primeiro single, "Ama Sofre Chora", foi lançado há cerca de um mês e foi ouvido quase 1 milhão de vezes nas primeiras 24 horas. Até agora, já acumulou mais de 25 milhões de plays de áudio e vídeo.

MAIORES DEBUTS NO SPOTIFY BRASIL EM 2021

1 - “Butter” — 693,206 streams

2 - “Triste com T” — 673,829 streams

3 - “Ama Sofre Chora” — 648,623 streams

4 - “Esquema Preferido” — 610,565 streams

5 - “A Lua” — 467,390 streams

6 - “Ânsia” — 466,891 streams

7 - “Zap Zum” — 440,539 streams

8 - “Apaixonada” — 434,906 streams

9 - “Ultra Som” — 422,783 streams

10 - “Loco” — 416,690 streams