Alanis Guillen é indicada a prêmio internacional por atuação em 'Pantanal'

"Muito feliz em ver este trabalho reverberando pelo mundo e por poder estar ao lado de grandes artistas nessa jornada", começou Guillen, que lembrou dos colegas de elenco da adaptação de Bruno Luperi do texto do avó, Benedito Ruy Barbosa. "Agradeço ao festival, à Globo e a todos os colegas que construíram esse Pantanal juntos!

RIO DE JANEIRO,RJ (FOLHAPRESS) - Alanis Guillen compartilhou com seus seguidores uma notícia, que recebeu neste sábado (23). A atriz foi indicada ao "Septimius Awards Festival", que acontecerá em Amsterdã, na Holanda, na próxima semana Ela está concorrendo na categoria de "Melhor Atriz Americana" pela sua atuação no remake de 'Pantanal' como Juma Marruá.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.