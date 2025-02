'Ainda Estou Aqui' obtém a maior estreia de um filme latino no Reino Unido

Segundo Screen Daily, o valor supera a bilheteria de "Diários de Motocicleta", também de Salles, que há 20 anos teve a estreia turbinada pela vitória do troféu de filme estrangeiro no Bafta.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Ainda Estou Aqui" obteve no último fim de semana a maior estreia de uma produção latino-americana nos cinemas do Reino Unido e da Irlanda. A produção de Walter Salles chegou ao circuito dos territórios na última sexta-feira e arrecadou £ 253,5 mil, cerca de R$ 1,84 milhão.

