'Ainda Estou Aqui' chega ao catálogo da Netflix americana

O filme conta a história real de Eunice Paiva, viúva do deputado Rubens Paiva, preso, torturado e morto pela ditadura militar. Adaptado do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, o longa é estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello.

No dia 2 de maio, estreou na Coreia do Sul com sessões esgotadas no festival de cinema de Jeonju. Na Europa, o longa ganhou prêmios como o Platino, em Madri.

Na última sexta (16), o filme estreou em mais de dez mil salas de cinema na China. Lula e Janja, em visita ao país, foram à pré-estreia do longa no festival de cinema de Pequim.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.