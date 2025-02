'Ainda Estou Aqui' alcança R$ 120 milhões nas bilheterias internacionais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Ainda Estou Aqui" alcançou, no último sábado (15), a marca de 5 milhões de espectadores, beneficiada pela aproximação do Oscar 2025, que acontece no próximo dia 2 de março. O filme concorre a três prêmios, nas categorias de melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz, pelo papel de Fernanda Torres.

O longa dirigido por Walter Salles também já arrecadou cerca de R$ 120 milhões na bilheteria global, tendo alcançado aproximadamente R$ 20 milhões nos Estados Unidos desde a sua estreia no mês passado, segundo dados do Box Office Mojo.

De acordo com informações do IMDb, "Ainda Estou Aqui" foi produzido com um orçamento de cerca de R$ 8 milhões de reais e é o filme mais barato entre os indicados ao Oscar de melhor filme nessa temporada.

O longa contou com recursos privados das produtoras VideoFilmes, criada pelo cineasta e seu irmão João Moreira Salles, RT Features, criada por Rodrigo Teixeira, e a produtora francesa MACT Productions.

As três possuem um longo currículo de filmes nacionais e internacionais que participaram de diferentes festivais e premiações de prestígio e foram bem recebidos pela crítica, caso de "Me Chame pelo Seu Nome", de Luca Guadagnino, "O Farol", de Robert Eggers, e "Central do Brasil", também dirigido por Salles.

A adaptação homônima do livro de Marcelo Rubens Paiva ainda contou com o apoio das coprodutoras Globoplay e Conspiração, e recebeu recursos privados levantados pelas empresas. A distribuição é feita pela Sony Pictures. Em resposta à reportagem, a assessoria de imprensa do filme afirmou que não houve participação de financiamento público no desenvolvimento do longa.

A assessoria de imprensa do filme afirma que não houve participação de financiamento público.

Com o encerramento das votações para o Oscar na noite desta terça-feira (18), a campanha de divulgação de "Ainda Estou Aqui" seguiu forte até os últimos dias. Desde o anúncio dos indicados ao prêmio da Academia em 23 de janeiro, a agenda de Torres entrou em uma nova fase para fortalecer a artista e o filme frente aos votantes.

Entre entrevistas, sessões, participações em festivais e encontros com outras indicadas ao prêmio —caso de Ariana Grande, que concorre ao troféu de melhor atriz coadjuvante por seu papel em "Wicked", e Demi Moore, sua grande rival na categoria pelo terror "A Substância"— a brasileira apareceu em diversos eventos vestindo roupas de marcas luxuosas Chanel, Dior e Carolina Herrera.

É costume que os artistas sejam procurados pelas marcas. Junto de seus stylists, os atores escolhem as roupas que melhor combinam com as propostas alinhadas pela equipe de campanha e que estejam de acordo com as mensagens do filme e personagens interpretados.

No caso de Fernanda, seu stylist de longa data é Antonio Frajado, que trabalha com ela há anos e vem ajudando a compor looks que dialogam com a seriedade da história de Eunice Paiva.

Como as marcas vão atrás de nomes que possam divulgar e dar visibilidade a suas peças, esse valor não costuma estar incluso nos custos de campanha, que no caso de "Ainda Estou Aqui", não foram divulgados até o momento.