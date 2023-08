Ailton Krenak decide se candidatar à ABL e é favorito a ser eleito

A sessão da saudade, ritual tradicional para se despedir do acadêmico morto e declarar a vaga aberta, acontece na tarde desta quinta na sede da ABL. Em seguida, as candidaturas podem ser submetidas. A escolha acontece daqui a 45 dias.

O autor de "Ideias para Adiar o Fim do Mundo", "A Vida Não É Útil" e "Futuro Ancestral" pleiteará a cadeira número 5, aberta pela morte do historiador José Murilo de Carvalho no último domingo.

