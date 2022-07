Aeromoça brasileira entra na 24ª edição do Big Brother USA

Nas redes sociais, Indy pediu torcida do público. "Muito obrigada a todos vocês, me mandem orações, me cubram de luz e eu vou representar nosso país e os latinos desse mundo inteiro", escreveu a brasileira.

Os nomes dos participantes do reality foram anunciados nesta terça-feira (5) pela CBS. A média de idade dos confinados está mais velha que nos anos anteriores, com a maioria na faixa dos 30 anos. A designer de interiores Paloma Aguilar, 22, será a participante mais jovem, enquanto o operador de ônibus Terrance Higgins, 47, é a mais velha.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A aeromoça e influenciadora brasileira Indy Santos, 31, entrou na 24ª temporada do Big Brother USA, que estreia nesta quarta-feira (6) na rede CBS, com exibição na plataforma de streaming Paramount+.

