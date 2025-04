AE! mantém esmero dos pratos principais nas sobremesas

O purê brinca com o sabor da manteiga noisette -aquela que durante o preparo adquire aroma de avelã- e contrasta a textura aveludada com a crocância da farofinha de castanha-do-pará.

A redenção chegou logo, anunciada pelos aromas do cupim braseado com purê de mandioquinha (R$ 95). Na boca, a carne desmancha e revela um toque de defumação que remete ao churrasco americano.

Servido sobre uma massa crocante que parece de pastel, o taco de tartare de atum (R$ 39) dá uma escorregada. O sabor intenso e salgado da bottarga que compõe a receita toma conta do paladar e rouba a cena do protagonista. Ao atum, faltava frescor na noite da visita.

Tudo isso faz do AE! Cozinha um achado precioso. Ali, ótimos preparos são servidos em um salão sem pompa. A apresentação é de bom gosto, e a sobremesa é daquelas que fazem você querer voltar ao restaurante assim que possível, mesmo morando do outro lado da cidade.

(FOLHAPRESS) - Algumas coisas são recorrentes na vida de quem frequenta restaurantes de São Paulo: sair decepcionado com a comida de estabelecimentos sofisticados, ter de se contentar com pratos feitos para postar nas redes sociais e constatar que, mesmo quando a parte principal da refeição é boa, a sobremesa deixa a desejar.

