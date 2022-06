Advogada de Johnny Depp é promovida a sócia do escritório após julgamento

"Estou muito feliz que Brown Rudnick me deu todo o seu voto de confiança ao me juntar à parceria", disse Camille após a promoção.

Durante o julgamento, Camille foi vista rindo, abraçando Depp e provou ser uma inimiga de Heard e sua equipe de advogados. Mesmo no julgamento parecendo zombar da alegação de abuso doméstico e sexual de Heard, a postura e precisão da advogada provaram ser poderosas dentro e fora do tribunal.

No comunicado, Baldiga disse que costuma reservar anúncios como este para o final do ano fiscal, mas o desempenho de Camille durante o julgamento do ator provou ao mundo que ela estava pronta para dar o próximo passo. "Estamos incrivelmente orgulhosos dela e ansiosos pelo que ela realizará como nossa mais nova parceira."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Camille Vasquez, advogada de Johnny Depp, 58, foi promovida a sócia do escritório Brown Rudnick após a vitória no julgamento por difamação movido pelo ator contra a ex-mulher, a atriz Amber Heard, 36, na semana passada. O julgamento foi transmitido pela televisão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.